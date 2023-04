Championnat du monde de motocross : Jago Geerts remporte la course 1 de MX2 à Trentino, Liam Everts troisième

Jago Geerts a remporté une nouvelle victoire dans la catégorie MX2 lors de la course 1 de la manche de Trentino, en Italie, dans le cadre du championnat du monde de motocross. Le Belge, vice-champion en MX2, s'est notamment battu avec son compatriote Liam Everts qui est resté menaçant dans les derniers tours de l'épreuve.

Le motard Yamaha s'imposait finalement avec trois secondes d'avance tandis que son jeune confrère officiant sur KTM a été débordé de justesse par l'Italien Andrea Adamo. Le quinté de tête est complété par le Français Thibaut Benistant (Yamaha) et le Néerlandais Kay de Wolf (Husqvarna). Le troisième Belge engagé en MX2, Lucas Coenen (Husqvarna), prenait pour sa part la septième place finale. Dans la catégorie-reine MXGP, l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) a remporté une nouvelle confortable victoire.

Prado a achevé la course 1 avec 12 secondes d'avance sur le Français Maxime Renaux (Yamaha) et son compatriote Ruben Fernandez (Honda). Le Top 5 est complété par les Italiens Mattia Guadagnini (GasGas) et Alberto Forato (KTM). Le leader du championnat a survécu à la cohue du premier virage qui impliquait de nombreux favoris, dont le Belge Brent Van Doninck (Honda). Il était classé à une lointaine 23ème place de la course 1.