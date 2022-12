Championnat du monde de darts : Van den Bergh remporte le duel 100% belge face à Huybrechts et file en 1/4 de finale !

Il fallait un vainqueur entre les deux Belges. Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts s’affrontaient en huitièmes de finale du championnat du monde de darts ce vendredi, à l’Alexandra Palace de Londres.

Ce duel 100% noir jaune rouge a finalement tourné en faveur de "Dancing Dimi", qui s’est facilement imposé 4-0 contre son ami et partenaire d’équipe nationale. Deux ans plus tard, Van den Bergh, 15e mondial, retrouve donc les quarts de finale de la plus prestigieuse des compétitions de Darts au monde. Il affrontera le Gallois Jonny Clayton (7e mondial) pour une place dans le dernier carré.

Huybrechts, 31e mondial, voit lui son parcours s’arrêter en 1/8e de finale. Un beau parcours puisqu’il aura créé la sensation au tour précédent en battant le champion en titre Peter Wright.