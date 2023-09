Championnat des Flandres : Jasper Philipsen s’impose pour la 2e fois à Koolskamp

Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) s’est adjugé la 107e édition du championnat des Flandres cycliste (1.1), vendredi à Koolskamp. Le maillot vert du dernier Tour de France l’a emporté au sprint après 165,1 km d’une course disputée en circuit, devant les Néerlandais Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step). Le top 5 est complété par le Français Bryan Coquard (Cofidis) et l’Italien Matteo Moschetti (Q.35).

L’échappée du jour, composée de Gijs Van Hoecke, Thibau Verhofstadt, du Français Samuel Leroux et du Suisse Fabio Christen, dont l’avance n’a jamais dépassé la minute, s’est terminée à l’entame du dernier tour de circuit local de 15,1 km.

À 13 bornes de la ligne, plusieurs coureurs, dont Jordi Warlop, étaient impliqués dans une chute. Le peloton se présentait groupé à l’arrivée, où il fallut avoir recours à la photo finish pour désigner le vainqueur, Jasper Philipsen, qui s’est offert vendredi la 35e victoire de sa carrière, la 12e cette saison. Déjà vainqueur en 2021 à Koolskamp, le sprinteur belge de 25 ans succède à Fabio Jakobsen au palmarès de l’épreuve.

Les sprinters auront encore deux occasions de s’illustrer ce week-end en Belgique, avec la Super 8 Classic samedi et la Flèche de Gooik dimanche.