Championnat de sabre laser : des apprentis Jedi se sont affrontés à Metz

Ce week-end, le premier championnat de sabre laser s’est déroulé à Metz, en France.

En 2018, la Fédération Française d’Escrime a reconnu le sabre laser comme arme officielle. Il vient en 4e position après le fleuret, le sabre et l’épée. Métro rapporte que la France compte désormais 183 clubs dans lesquels sont inscrits 2300 apprentis Jedi, dont 1/3 sont des femmes, âgés de 17 à 45 ans. Et ce week-end, une soixantaine de personnes se sont affrontées pour décrocher le titre de champion national.

Munis de leur sabre laser composé d’un manche en aluminium et d’un long tube en polycarbonate éclairé par une LED colorée ainsi que de leur équipement (plastron, coudières, épaulières, genouillères, protège-tibias et masque), les participants se sont opposés dans une arène de 8 mètres de diamètre. Le but étant d’atteindre 15 points en touchant l’adversaire en l’espace de 3 minutes. Si les 15 points ne sont pas atteints, c’est tout simplement celui qui en a plus qui l’emporte.

Ce week-end, c’est Brice Perek qui a été sacré premier champion de France de sabre laser.