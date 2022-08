Championnat d’Europe : l’athlétisme belge sera au rendez-vous

Et qu’attendre de Delphine Nkansa. Apparue récemment dans la galaxie du sprint belge, la jeune fille originaire de Sambreville était inconnue chez nous il y a encore 3 mois. A 20 ans, la voilà championne de Belgique du 200, et vice championne du 100m. En claquant sur l’hectomètre il y a quelques semaines le 2e chrono belge de l’histoire derrière Kim Gevaert.

Delphine, tout sourire, découvre les yeux grands ouverts, son premier grand championnat, croise Nafi Thiam dans les couloirs sans trop oser y croire. Sa vie était au Portugal (où vivent ses parents) depuis son plus jeune âge. Puis à Paris, où elle étudie le droit. Mais son cœur est belge.

Sa joie de nous décrire tout ce qui lui arrive démontre son amour du pays, de l’athlé et de la compétition. Retenons donc bien ce nom. Sur 200m notamment. Une course qu’elle vient de découvrir et dont elle est tombée amoureuse. Si elle évite la pression, Delphine nous apportera de belles surprises, on en est persuadé. Et pourquoi pas déjà ici à Munich ? Dans le stade qui, il y a 20 ans, a accueilli les premières médailles internationales sur 100 et 200m (argent) d’une certaine Kim Gevaert.