Championnat d’Europe de cyclocross : suivez la course messieurs à la citadelle de Namur (Direct vidéo 15h)

Le championnat d’Europe de cyclocross pose ses bagages à Namur pour une course prestigieuse du côté de la citadelle ce week-end ! Le superbe parcours namurois a l’habitude d’accueillir une épreuve de Coupe du monde chaque année, et cette fois le spectacle sera au rendez-vous avec un enjeu européen ! Après les courses U23 et dames samedi, place à la course messieurs ce dimanche aux alentours de 15h.

En l’absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, Lars van der Haar et Eli Iserbyt font office de grands favoris. Mais côté belge Laurens Sweeck est également en pleine forme et pourrait également avoir l’occasion de jouer ses cartes. Outre la Belgique, les Pays-Bas, la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suisse, la Suède, l’Autriche, la Pologne, la Norvège et la République tchèque seront représentées au départ !