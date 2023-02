Championnat d’Europe de cyclisme sur piste : Lotte Kopecky 7e après 2 des 4 épreuves de l’omnium

Déjà championne d’Europe dans la course à l’élimination, Lotte Kopecky a encore deux épreuves à disputer lors de ces championnats d’Europe de cyclisme sur piste : ce vendredi dans l’omnium et dimanche avec Shari Bossuyt dans l’américaine.

Dans la première épreuve de l’omnium, le scratch, Lotte Kopecky doit se contenter de la 11e place. Elle prend donc 20 points. En tête à cinq tours de la fin, elle a été débordée et n’a pu revenir sur les premières.

C’est l’Anglaise Katie Archibald qui a remporté la course devant Maike van der Duin (PB) et Daria Pikulik (Pol). La double championne du monde de la spécialité empoche 40 points. La 2e des quatre épreuves aura lieu à 15h.

Place ensuite à la deuxième épreuve ce vendredi après-midi, la course au tempo. Et la Belge s’en est cette fois beaucoup mieux sortie. Avec une 4e place, Lotte prend 34 points et remonte de la 11e à la 7e place au général alors qu’il reste encore deux épreuves à disputer.

Ces deux épreuves ont lieu ce soir à 18h24 avec la course à élimination et à 19h59 avec la course aux points.

Les championnats d’Europe sur piste sont organisés à Grenchen en Suisse du mercredi 8 au dimanche 12 février. Pour le moment, la Belgique a pris une médaille avec Kopecky.