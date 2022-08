“Champion” : Kendji Girac face à l’illettrisme

On connaît la popularité immense de Kendji Girac depuis sa victoire dans The Voice en 2014. Dès lors, le succès semble toujours être au rendez-vous pour le jeune chanteur avec des ventes d’album toujours élevées. Juré dans la nouvelle édition dans “The voice kids”, Kendji va retrouver le petit écran qui l’a lancé mais d’une nouvelle manière. On ne parle évidemment pas de sa version numérique sur le plateau de “The Voice” qui avait valu de nombreuses moqueries mais bien en tant qu’acteur dans la fiction “Champion”.

Loin de la série belge du même nom , ce téléfilm parle d’une thématique plutôt taboue de nos jours. Zack, le personnage principal incarné par Kendji, vit un quotidien a priori normal, entre sa copine, son job de menuisier et son rôle de coach de boxe, lui permettant de s’accrocher à un sport qu’il a dû arrêter. Tout bascule le jour où son père a un accident et tombe dans le coma. Obligé de reprendre l’entreprise familiale, Zack va se retrouver confronté à son secret : le jeune homme souffre en effet d’illettrisme. De quoi tendre ses relations avec ses proches, à qui il continue de cacher ce qu’il considère comme une honte.

“Champion” devrait donc remettre en lumière un fléau toujours présent. Rien qu’en Belgique, on estime qu’un adulte sur dix éprouve des difficultés pour lire et écrire. La popularité de Kendji Girac devrait dès lors permettre de sensibiliser les spectateurs à cette cause qui lui tient à cœur. Au moment de l’annonce de son passage à la fiction, le chanteur avait abordé ses propres difficultés par rapport à ce sujet. Au-delà du poids imposé par cette situation, il y a également une gêne qui pousse de nombreuses personnes souffrant d’illettrisme à ne pas aborder cet état. Espérons dès lors que cette fiction grand public permettra d’ouvrir la parole pour celles et ceux qui ne savent pas donner du sens aux lettres.