“Champion” : Kendji Girac face à à un sujet toujours sensible

“Champion” devrait donc remettre en lumière un fléau toujours présent. Rien qu’en Belgique, on estime qu’un adulte sur dix éprouve des difficultés pour lire et écrire. La popularité de Kendji Girac devrait dès lors permettre de sensibiliser les spectateurs à cette cause qui lui tient à cœur. Au moment de l’annonce de son passage à la fiction, le chanteur avait abordé ses propres difficultés par rapport à ce sujet. Au-delà du poids imposé par cette situation, il y a également une gêne qui pousse de nombreuses personnes souffrant d’illettrisme à ne pas aborder cet état. Espérons dès lors que cette fiction grand public permettra d’ouvrir la parole pour celles et ceux qui ne savent pas donner du sens aux lettres.