Champion en phase régulière, play-offs, descente : tout est encore possible en Pro League

Les carottes semblent être cuites pour Seraing. Avec 8 points de retard sur le premier non relégué et alors qu’il ne reste que 12 points à distribuer, Seraing risque bien de basculer en D1B et de terminer dernier de la phase régulière.

Pour accompagner le club dans sa culbute, Zulte Waregem et Ostende sont pour le moment les plus mal placés. Si Malines et Courtrai paraissent suffisamment loin pour éviter la bascule, attention à Eupen. Avec seulement trois points de plus sur la 16e place, les pandas vont devoir cravacher.

Quant au calendrier des quatre derniers, il est tout sauf facile. Si Seraing a le pire (il reçoit Gand, se déplace au Club Bruges et l’Union avant de recevoir Westerlo), mais est quasi condamnée, celui des trois autres n’est pas une mince affaire non plus. Zulte Waregem reçoit l’Antwerp, se déplace à Charleroi et Eupen avant de recevoir le Cercle. Ostende reçoit le Standard, se déplace à Saint-Trond, reçoit OHL et se déplace à Gand. Enfin, Eupen reçoit Anderlecht, se déplace à Courtrai, reçoit Zulte et se déplace au Club Bruges.

Bien malin qui pourrait déjà dire quelles seront les deux équipes qui accompagneront Seraing en D1B.