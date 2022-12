Champion du Monde, Stoffel Vandoorne arbore fièrement le N.1 : "C'est cool de l'avoir, et je compte bien le garder !"

Les essais d'avant-saison du Championnat du Monde de Formule E, qui se déroulent cette semaine sur le circuit Ricardo Tormo de Valence, permettent à Stoffel Vandoorne de se familiariser avec son nouvel environnement chez DS Penske et avec la Gen3, la monoplace de Formule E de toute dernière génération, bien plus puissante, légère et rapide que la Gen1 (saisons 1-4) et la Gen2 (saisons 5-9).

Sacré Champion du Monde en août dernier, le pilote belge semble avoir rapidement trouvé ses marques au sein de la formation franco-américaine, puisque les chronos enregistrés depuis le début de la semaine lui permettent d'occuper les premiers rangs.

"Ces premiers jours ont été assez positifs pour toute l'équipe, souligne Stoffel Vandoorne. Pour moi, c'est un grand changement puisque je découvre la formation DS Penske, qui est une toute nouvelle alliance. Je suis pour l'instant satisfait du boulot accompli, nous avons l'air assez compétitifs si on se compare aux autres, mais ça reste le début de cette nouvelle génération de voitures et la marge de progression est énorme ! J'attends donc la première grande compétition pour en savoir plus sur notre niveau, car les écarts seront comme toujours infimes ici en Formule E, il faudra faire preuve de constance tout au long de la saison."

Et cette année, Stoffel Vandoorne tentera de faire honneur au N.1 qui l'accompagnera sur sa DS E-Tense FE23 pendant plusieurs mois... "C'est cool de l'avoir, sourit le pilote belge. Quand on gagne le Championnat du Monde, on a le privilège de pouvoir le choisir, j'ai donc décidé de porter le N.1 car ça n'arrive pas tous les jours. Mais le but est de le conserver la saison prochaine !"