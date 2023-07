Champion du monde en 2014, alpiniste torse nu en République tchèque en 2023 : l’improbable reconversion d’André Schürrle

André Schürrle. Ce nom vous dit plus que probablement quelque chose. À ses débuts, à Mayence en 2009, il était considéré comme the next big thing, comme le nouveau prodige de l’usine à talents qu’est la formation à l’allemande.

À l’arrivée, Schürrle n’a pas eu la carrière que certains lui pronostiquaient à l’époque mais force est de constater que son parcours de footballeur est plus qu’honorable au moment de faire le bilan final : Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Dortmund en club et surtout, le graal, le gain de la Coupe du monde avec la Mannschaft en 2014. C’est d’ailleurs lui qui délivre l’assist pour Mario Götze en finale contre l’Argentine.

Le point culminant dans sa carrière, donc. Parce qu’après, la suite a été plus difficile pour lui. Physiquement, martyrisé par un corps de plus en plus chancelant, et psychologiquement, aussi. Se sentant, selon ses propres dires, trop seul dans cet univers du football, il décide finalement de ranger définitivement ses crampons (à la surprise générale) à 29 ans. "Vous devez toujours jouer un rôle essentiel pour survivre dans ce milieu, sinon vous perdez votre place et vous risquez de ne pas en retrouver, s’est-il épanché. Je n’ai plus besoin d’être applaudi" avait-il confié à l’époque, se confiant ouvertement sur des démons intérieurs de plus en plus prégnants.

L’annonce de son retrait officialisée, on a un peu perdu la trace de lui pendant quelques années. Parce que là où la plupart de ses homologues ont trouvé refuge dans le coaching ou la télé, lui s’est évadé, est sorti des sentiers battus et a déniché ses deux nouvelles passions : la méditation et… l’alpinisme.