Champion d’Europe U19 à 14 ans, premier Européen continental champion du monde : le sacre de Luca Brecel en chiffres

En devenant champion du monde de snooker ce lundi soir, Luca Brecel a écrit l’histoire de son sport. Retour sur quelques chiffres marquant du Belge dans la discipline.

1995, la naissance : Il est déjà présent depuis tellement d’années dans la discipline qu’on oublie souvent que Luca Brecel n’a que 28 ans. Né en 1995, Brecel découvre le snooker en vacances.

2009, 14 ans : Rapidement, les résultats vont suivre, puisqu’à 14 ans, il devient le plus jeune champion d’Europe de snooker chez les U19. Nous sommes alors en 2009.

2010, c’est la consécration en Belgique à 15 ans : En plus de remporter le titre d’espoir de l’année au Gala du Sport belge, il décroche son premier titre de champion de Belgique et devient le joueur le plus jeune à le faire. Il n’est âgé seulement que de 15 ans, 2 mois et 16 jours. Et il est toujours amateur.