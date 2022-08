Champion d'Angleterre en 2016 avec Leicester, Shinji Okazaki signe à… Saint-Trond

Un champion d’Angleterre en Pro League ! Friand de joueurs japonais depuis quelques années maintenant, Saint-Trond vient en effet d’officialiser l’arrivée de Shinji Okazaki, sacré à la surprise générale en 2016 avec Leicester. Pion important des Foxes en attaque à l’époque, il avait endossé un rôle précieux de l’ombre, aux côtés de Jamie Vardy, compilant 5 buts et 2 assists en 36 matches de championnat.

Resté trois saisons de plus à Leicster, il avait ensuite transité par Malaga, Huesca ou Cartagène. A 36 ans, et après un dernier exercice un peu moyen (32 matches, 2 buts), il arrive libre comme l'air et va tenter de retrouver son envol chez les Canaris. Notons qu’il est le 5e Japonais à rejoindre les rangs de Saint-Trond. Il y retrouve d’ailleurs son prestigieux compatriote, Shinji Kagawa.

Son expérience et son sens du but (50 buts en 119 sélections) risquent en tout cas de faire du bien aux Flandriens qui disposent de la 2e pire attaque du royaume (2 buts inscrits). Reste à voir où il en est physiquement à 36 printemps. Du côté de Saint-Trond, on ne semble pas inquiet puisqu’on a fait passer des tests physiques au joueur. Tests qui se sont avérés plus que convaincants, selon un communiqué du club.