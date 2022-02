Champignons de Paris, c’est Broadway !

On manque souvent de respect aux champignons de Paris. On les range au magasin des accessoires de commodité banale, on les met très bas dans la hiérarchie des champignons, bref on les mange souvent, sans y penser. Or, c’est comme notre quotidienne pomme de terre, si on leur donne un peu d’attention, et ils nous le rendent au centuple !

Quelques conseils rapides : Primo, nul besoin de peler les champignons de Paris, c’est une légende urbaine et une perte de temps et de goût. Secundo, mollo avec le lavage, ils absorbent trop d’eau, et ça fait de la soupe sans l’avoir voulu.

Les champignons de Paris à la poêle ? Qu’on les coupe en quartiers ou en lamelle, il faudra les poêler à feu vif, à l’huile, pour pouvoir y aller franco avec la chaleur, attendre l’évaporation de leur eau avant de les saler, puis rajouter tout simplement une magique persillade. Ail, persil et beurre, le tout en ayant pris bien soin de baisser le feu.

Une cuisson un peu oubliée, la cuisson à blanc : C’est la cuisson académique des champignons de la blanquette ! Tout simplement, entiers cuits à l’eau (peu d’eau) avec citron, beurre et sel. Le principe c’est de leur garder leur belle couleur ivoire, donc, on les nettoie et illico on les poche dans cette petite eau citronnée.

Champignons en salade ? Alors, quitte à plonger dans la " ringardise " française et bourgeoise, n’hésitons pas à les préparer taillés en lamelles avec crème, jus de citron, sel et poivre, dans une perspective de " hors-d’œuvre " si chers à nos voisins immédiats. Une variante plus méditerranéenne ? Huile d’olive (de qualité, surtout si vous avez regardé #investigation) sel, poivre, citron et très fins copeaux de parmesan.

N’oublions pas qu’un des plats préféré des Belges et qui mérite de retrouver ses lettres de noblesse, c’est le toast aux champignons ! J’ai envie aussi de rappeler qu’un " apprêt " au nom délicieusement suranné se retrouve dans nombre de préparations classiques – comme le Bœuf Wellington -, c’est la duxelles (comme une " brunoise ") de champignons !