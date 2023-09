Champagne : début des vendanges d'une récolte annoncée comme "record" en volume

Les vendanges dans le vignoble champenois en France ont débuté ce week-end dans l'Aube, même si la majorité des communes de l'appellation commenceront à récolter les grappes à partir de jeudi pour une année qui s'annonce "record" en volume, a annoncé dimanche le Comité champagne.

Si les premiers coups de sécateur ont déjà été donnés à Montgueux (Aube), les récoltes commenceront pour la majorité des 319 communes de l'appellation à partir du 7 septembre, a indiqué à l'AFP David Chatillon, président de l'Union des maisons de champagne et co-président du Comité champagne.

Les dates de début de vendanges autorisées sont fixées pour chaque commune et chaque cépage (Chardonnay, Pinot noir et Meunier) et s'échelonnent cette année jusqu'au 16 septembre.