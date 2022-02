Champ des Cailles : un mois pour donner une chance à la négociation

Mardi soir, une interpellation citoyenne sollicitée à l'initiative de plus d'une centaine de locataires sociaux des cités Logis-Floréal, coopérative propriétaire du terrain, a permis à ceux-ci d'expliquer pourquoi ils défendent le principe de la construction de logements sociaux sur ce terrain. Ils disent défendre le développement d'un projet exemplaire et innovant, mixant agriculture urbaine et logements sociaux, favorisant la cohésion sociale et ouvert sur le quartier.

S'en est suivi un débat au départ du dépôt d'une proposition de motion du PS (opposition) demandant de relancer le projet de Plan Particulier d'Affectation de Sol (PPAS) qui semblait s'orienter vers l'aval de constructions de logements sur le terrain jusqu'à la suspension de celui-ci par le bourgmestre Olivier Deleuze.

Après deux suspensions de séance, une motion amendée a reçu le soutien de la majorité Ecolo/MR et du PS pour enclencher une suspension des hostilités durant un mois.