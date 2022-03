Champ des Cailles : le bourgmestre regrette le refus de sa solution de compromis avec la construction de 80 logements sociaux

Le bourgmestre de Watermael-Boitsfort annonce avoir proposé la construction de 80 nouveaux logements sociaux dans le périmètre du PPAS, sur le très disputé site du Champ des Cailles. Une proposition refusée par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), selon un communiqué d’Olivier Deleuze (Ecolo).

La proposition communale était la suivante : 30 logements sur le terrain Tritomas, le long de la rue des Scabieuses, 25 sur le terrain Petits Cailles et 25 sur le Champ des Cailles "en dehors de la zone occupée par l’agriculture urbaine".

"Nous avons également proposé à la SLRB de convertir 13 logements moyens existants en logements sociaux portant le total à 93 logements sociaux", précise Olivier Deleuze. "En incluant les nouveaux logements moyens prévus, ceci correspond à la construction de 125 nouveaux logements au total dans le périmètre du PPAS soit une densité de construction équivalente à ce qui a été convenu pour le projet Dames Blanches à Woluwe-Saint-Pierre."

Selon le bourgmestre, le refus de la SLRB s’explique par le fait que celle-ci "demande toujours un nombre de constructions telles qu’elles empiètent largement sur le terrain de l’agriculture urbaine. Nous le regrettons et maintenons sur la table cette proposition qui allie logements sociaux et agriculture urbaine. Watermael-Boitsfort est la commune de Bruxelles qui accueille le plus haut taux de logements sociaux", soit plus de 18%, 3% de plus que l’objectif régional par commune qui est de 15%.

"Nous sommes favorables à poursuivre cette dynamique mais pas à n’importe quel prix. Notre responsabilité est aussi de veiller à ce que les éléments qui font le charme et l’âme d’une commune et qui contribuent à la qualité de vie de ses habitants actuels et futurs soient préservés."