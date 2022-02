Champ des Cailles à Watermael-Boitsfort : le PS bruxellois dénonce une nouvelle fois l’attitude bourgmestre Deleuze

Le PS bruxellois dénonce ce vendredi dans un communiqué "la tournure" que prend le dossier du Champ des Cailles, à Watermael-Boitsfort et l’attitude du bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo). Pour la Fédération bruxelloise du PS, les demandes de "respect, considération et écoute de la part de leurs responsables politiques communaux" émises par locataires sociaux du Logis-Floréal doivent être entendues.

Rassemblement ce dimanche

Jeudi, les amis du champ des Cailles qui occupent gratuitement ce terrain appartenant à la coopérative des locataires sociaux du Logis-Floréal à Watermael-Boitsfort ont annoncé qu’ils se rassembleront dimanche après-midi pour défendre la préservation sur place de leur projet économique d’agriculture urbaine.

Deux jours plus tard, les locataires sociaux du Logis diront en soirée, à travers une interpellation citoyenne au collège communal, leur crainte d’une expropriation au profit d’une "cause d’utilité privée" après que le bourgmestre Olivier Deleuze (Ecolo) a répété au conseil communal du 18 janvier dernier que le champ des Cailles devait "être intégralement réservé à l’agriculture urbaine".

Pour rappel, la Région bruxelloise souhaite développer sur une partie du terrain de trois hectares une septantaine de logements sociaux, tout en préservant une activité maraîchère.

La Fédération bruxelloise du PS dit avoir a pris connaissance de l’interpellation citoyenne. "Leur combat est juste et profondément altruiste : ils demandent à pouvoir affecter leur patrimoine à leur objet social et ainsi permettre d’offrir des conditions de logements dignes à 70 familles en attente d’un logement social tout en intégrant les enjeux essentiels de la protection de notre environnement et de l’accès à des espaces verts à toutes et tous."

Les propos de certains sont indignes

Pour Ahmed Laaouej, président du PS bruxellois, "nous sortons d’une crise qui a aggravé les inégalités sociales et invisibilisé les situations humaines les plus précaires. Aujourd’hui, un cri d’alarme est envoyé. L’attitude et les propos de certains sont indignes des responsabilités qu’ils exercent. Les locataires sociaux ont le droit au respect et à la considération à part entière comme citoyens de notre Région."

"Cela fait plusieurs mois que nous dénonçons l’attitude du bourgmestre dans ce dossier. Il a choisi un camp au détriment des plus vulnérables de notre société. Nous ne pouvons qu’être en colère quand son attitude induit un tel sentiment de déconsidération auprès de nombreux citoyens, parmi les plus précaires de notre commune. La proposition sur la table incarne l’alliance nécessaire entre la préoccupation sociale et environnementale et peut ainsi renforcer le caractère exemplaire du projet agro-écologique actuel. Il est temps que chacun soit à la hauteur de l’enjeu", ajoute Martin Casier, vice-président de la Fédération bruxelloise du PS et chef de file à Watermael-Boitsfort.