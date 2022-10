Chameaux et maillots : le Qatar attend les retombées touristiques du Mondial 2022.

Des antiquités, de l'artisanat, des vêtements, des meubles, de la décoration, des instruments de musique et des gadgets allant des figurines de chameau colorées aux assiettes représentant les gratte-ciel du quartier de West Bay se côtoient dans les boutiques, qui anticipent une forte demande. Saleh Mohammed, par exemple, cherche un livreur pour acheminer ses bijoux en or jusqu'aux hôtels, alors que la presse locale rapporte que le marché sera ouvert 24h/24 pendant le tournoi.

La Coupe du monde, pendant laquelle le Qatar attend plus d'un million de visiteurs, devrait générer 17 milliards de dollars de recettes pour l'économie du riche émirat gazier et donner un coup de fouet au tourisme. Le pays souhaite accueillir plus de 6 millions de visiteurs par an d'ici à 2030 contre 2 millions en 2019, avant la pandémie.

Qatar Airways investit donc "des centaines de millions de dollars" dans des infrastructures et dans la promotion du tourisme

Le Mondial "établit une base solide pour le gouvernement dans sa stratégie", estime Kamilla Swart-Arries, spécialiste du tourisme sportif et professeure à l'université Hamad bin Khalifa, au Qatar. Le pays "peut utiliser cette opportunité pour se positionner comme une destination familiale, en plus des arts et de la culture",avec ses musées dernier cri et ses œuvres d'art disséminées jusqu'au milieu du désert, poursuit-elle.