Chambre : le traité de transfèrement de prisonniers avec l’Iran est approuvé en commission

Dans l’opposition, la N-VA a voté contre le projet de loi. Les nationalistes se sont particulièrement mobilisés contre ce traité qui ouvre la voie au transfèrement en Iran, et à une possible amnistie, de terroristes condamnés l’an dernier en Belgique pour un projet d’attentat en France, dont le diplomate iranien Assadollah Assadi. Ils pourraient constituer la monnaie d’échange avec un travailleur humanitaire belge arrêté en février à Téhéran et emprisonné depuis lors.

Des voix internationales se sont aussi élevées contre ce traité, notamment aux États-Unis. Un groupe de parlementaires américains, dont le président de la commission des Relations extérieures du Sénat, Bob Menendez, a adressé mardi un courrier au Premier ministre, Alexander De Croo, pour demander le rejet de la loi d’assentiment au traité.