Chambre du conseil Bruxelles - La détention du suspect de l'assassinat de Jan-Willem Peeters à Molenbeek est prolongée

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé mardi de prolonger de deux mois la détention préventive de Semun K., l'homme soupçonné d'avoir assassiné l'ancien avocat Jan-Willem Peeters le soir du 5 juillet à Molenbeek-Saint-Jean. Fin octobre, le juge d'instruction avait déjà décidé que cette détention se ferait sous surveillance électronique. L'homme a donc déjà pu quitter la prison.

La victime a été abattue de plusieurs coups de feu. Son corps a été découvert le mercredi 6 juillet au matin dans son véhicule, stationné dans l'allée de son habitation, rue de la Sérénade à Molenbeek-Saint-Jean.

Après les faits, l'auteur a pris la fuite à bord d'un véhicule en direction de la chaussée de Ninove pour rejoindre le ring et l'E40, puis sortir à Kraainem, selon les informations données dans un appel à témoins díffusé par la police. Il aurait fait des aveux à la suite de son arrestation, qui a eu lieu quelques jours après les faits.

Les grands-parents de la victime ont vendu un immeuble à Overijse à la condition que Jan-Willem Peeters puisse continuer à y bénéficier d'un appartement à loyer modéré, mais les nouveaux propriétaires, Semun K. et sa compagne, auraient exigé qu'il déménage. Il y aurait eu plusieurs jugements en justice de paix donnant raison à l'ancien avocat et cela a conduit à la vente forcée de la maison d'Overijse et de la maison du frère de Semun K., qui avait servi de garantie. Des plaintes pour harcèlement, destruction de biens et menaces de mort auraient été enregistrées à la police par la victime. Jan-Willem Peeters aurait déménagé dans le secret à Molenbeek-Saint-Jean à cause de la situation.