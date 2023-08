Challenger Pro League : les Francs Borains réussissent leurs débuts chez les pros en venant à bout de Zulte Waregem

Matthew Healy (10e), Corenthyn Lavie (31e) et Fode Guirassy (90e+4) resteront dans l’histoire des Francs Borains pour avoir inscrit les buts de leur victoire 1-3 à Zulte Waregem lors de leurs débuts dans le football professionnel, dimanche lors de la 1e journée de Challenger Pro League.

Le Essevee, relégué de D1A la saison dernière, s’est forgé une première occasion sur un centre d’Abdoulaye Traoré suivi d’une talonnade de Jelle Vossen et d’un rebond manqué de Nicolas Rommens suite à l’intervention d’Adrien Saussez (2e).

Par contre, Healy a profité d’une mauvaise relance de la défense de Waregem sur un corner pour expédier le ballon dans le coin opposé (10e, 0-1). Repartis à l’attaque, les Flandriens se sont heurtés à Saussez, qui s’est encore montré vigilant sur une tête de Vossen (18e) et un coup franc placé de Rommens (26e).

Louis Bostyn n’a rien pu faire quand Clément Tainmont a trouvé Lavie au second poteau (31e, 0-2). Les Hennuyers étaient plus précis même si une frappe de Healy a rebondi sur le poteau (41e). Le début de la seconde période a été chaud pour les Francs Borains, qui ont encore vu Saussez s’interposer devant Vossen (48e) et envoyer d’une claquette un tir de Traoré au-dessus de la transversale (63e).

Malgré les changements effectués par le coach waregemois, les Francs Borains n’ont plus subi le jeu. Bostyn a détourné une frappe de Lavie en corner (74e) avant de s’incliner sur une tentative de Guirassy (90e +). Un coup de tête victorieux de Vossen sur corner n’aura altéré la joie des visiteurs (90e+5, 1-3)