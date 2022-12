Challenger Pro League : le Beerschot à nouveau en tête après une courte victoire contre les espoirs du Standard

Le Beerschot a repris la tête de la Challenger Pro League à la faveur d'une courte victoire 1-0 contre le SL 16 FC, les espoirs du Standard de Liège, dimanche lors de la 17e journée de la D2 belge de football. Les Anversois, avec 35 points, devancent Beveren (34) et le RWDM (31), aussi vainqueurs ce weekend.

Après le quart d'heure, Thibaud Verlinden (22e, 1-0) a marqué l'unique but du match sur un centre de Marco Weymans, permettant aux 'Ours' d'enregistrer un sixième succès de rang en championnat. Quelques minutes avant la pause, un tacle maladroit de Birame Diaw a provoqué une tension générale, Diaw et Ryan Sanusi ont écopé de deux cartes jaunes (38e) pour leurs comportements.

En seconde période, les hommes de Joseph Laumann ont effleuré l'égalisation à plusieurs reprises, notamment lors d'une action malchanceuse où les Liégeois ont enchaîné deux poteaux (84e). En fin de match, un tacle de Jan Van den Bergh a, de nouveau, créé un attroupement et Leandre Kuavita a été envoyé au vestiaire après avoir pris au cou le défenseur du Beerschot (90e).

En début de journée, le RWDM, après trois matchs sans victoire, a renoué avec le succès en s'imposant 3-1 contre Virton. Le duel entre Lommel et Deinze (20h30) ponctuera cette 17e journée.