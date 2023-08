Challenger de Winnipeg – David Goffin éliminé au premier tour de son dernier tournoi de préparation à l’US Open

David Goffin a été éliminé au premier tour du tournoi de tennis Challenger de Winnipeg, joué sur surface dure et doté de 80.000 dollars, mardi au Canada. Goffin, 93e mondial et tête de série N.2, a été battu en trois sets 6-3, 2-6, 6-2 par le Suisse Leandro Riedi (ATP 165). La rencontre a duré 1 heure et 55 minutes.

Après un début de match équilibré, le Liégeois a perdu son service dans le huitième jeu, permettant à son adversaire de remporter la première manche dans la foulée (6-3). Goffin s’est ensuite repris en réalisant un break dans le quatrième jeu du deuxième set pour filer vers le gain de la manche grâce à un nouveau break dans le huitième jeu (6-2).

Goffin a très mal entamé le troisième set en perdant son service sur les premier et troisième jeux avant de signer un contre-break pour revenir à 3-2. 'La Goff' a ensuite perdu une nouvelle fois son service dans le septième jeu et Riedi n’a pas laissé passer l’occasion de valider sa qualification sur son service (6-2).

Le N.1 belge disputait au Canada son dernier tournoi de préparation pour l’US Open, dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. Le natif de Rocourt devra cependant passer par les qualifications, qui débutent le 21 août, pour atteindre le tableau final, une première depuis Roland-Garros en 2012. Son meilleur résultat à New York est un huitième de finale, atteint quatre fois consécutivement entre 2017 et 2020.