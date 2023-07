Challenger de Vérone – David Goffin éliminé en demi-finales

David Goffin a été éliminé en demi-finale du tournoi de tennis Challenger de Vérone, épreuve sur terre battue dotée de 118.000 euros, samedi, en Italie. Goffin, 111e joueur mondial et tête de série N.1, s’est incliné 7-5, 6-3 face à l’Ukrainien Vitaliy Sachko (ATP 188). La rencontre a duré une heure et demie.

Dans le premier set, Sachko a fait le break pour mener 3-1.Goffin a sauvé une première balle de set à 5-2 et débréaké dans la foulée (5-4). Mais un nouveau break a permis à Sachko de remporter la première manche. Dans le second set, deux breaks de Sachko ont aussitôt été annulés par Goffin. Mais l’Ukrainien prenait pour la troisième fois de suite le service du N.1 belge et s’adjugeait la victoire. Il rencontrera en finale le Tchèque Vit Kopriva (ATP 248), vainqueur du Français Mathias Bourgue (ATP 313), issu des qualifications, 6-7 (2/7), 6-3, 6-2 dans l’autre demi-finale.

Grâce à son parcours en Italie, Goffin va retrouver le top 100 mondial lors de la parution du nouveau classement ATP, lundi. Le Liégeois visait une deuxième finale cette saison après sa victoire au Challenger d’Ottignies-Louvain-la-Neuve fin janvier. Goffin était le seul Belge engagé dans le tournoi de Vérone.