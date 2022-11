Challenger de Bergame : Zizou Bergs, par crainte d'une rechute, abandonne pour sa rentrée en compétition

De retour à la compétition après une blessure abdominale, Zizou Bergs n'a pas été au bout de son match au premier tour du Challenger de Bergame, une épreuve sur surface dure dotée de 45.730 euros, mardi en Italie. Il a ressenti une gêne au moment de servir à 0-1 dans le 2e set et a préféré ne pas prendre le moindre risque, selon son père.

Le Limbourgeois, 23 ans, 137e mondial, a jeté en effet l'éponge après 1 heure et 28 minutes de match face au Britannique Liam Broady, 28 ans, 157e au classement ATP, qui menait alors 7-5 et 4-1.

"C'est un retour encourageant pour Zizou, qui a joué un solide premier set", a écrit son père Koen Bergs sur Twitter avant d'évoquer le retrait de son fils. "Il a eu peur de faire face à la même blessure et n'a plus osé servir. Il semblerait qu'il s'agisse d'une douleur musculaire, mais vous comprendrez que ce n'est pas le moment de prendre des risques, c'était une sage décision", a ajouté M. Bergs. "Être à l'écoute de son corps et lucide mentalement sont des atouts."

Zizou Bergs avait dû renoncer à l'European Open, le tournoi ATP d'Anvers il y a quinze jours, en raison d'une déchirure du muscle abdominal encourue le 20 septembre à Metz.