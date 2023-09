Challenger d’Orléans – David Goffin réussit son retour : "Je peux mieux jouer, mais cette victoire fait du bien"

David Goffin (ATP 102) était satisfait, mercredi soir, d’avoir renoué avec la victoire au tournoi ATP Challenger sur dur indoor d’Orléans. Le Liégeois, 32 ans, tête de série N.5, qui n’avait plus joué depuis son élimination au premier tour des qualifications de l’US Open, s’est hissé au deuxième tour en battant 7-5, 6-4 l'Italien Mattia Bellucci (ATP 144), 22 ans.

"C’était compliqué, mais je suis super content d’avoir gagné, a-t-il confié en conférence de presse. Ce n’était pas un adversaire facile, même s’il est issu des qualifications. Il rejoue bien depuis un moment. J’étais plus focalisé sur ma prestation, car avant l’US Open, ce n’était pas top. J’avais des alertes physiques au niveau de mes genoux. J’ai donc cherché à me soigner, physiquement, tennistiquement pendant un mois pour retrouver de bonnes sensations. Du coup, j’étais assez détendu, et sûr de certaines choses en arrivant ici. Je sais que je peux mieux jouer, mais cette victoire fait du bien."

Vainqueur de l’édition 2012 dans le Loiret, où il avait battu Ruben Bemelmans en finale, David Goffin sera désormais opposé au Finlandais Otto Virtanen (ATP 124), 22 ans. "C’est particulier de revenir ici, même si je ne reconnais pas trop les lieux, Cela s’est beaucoup amélioré, a-t-il poursuivi. Et je suis toujours invaincu, vu que je suis venu une seule fois et que j’ai gagné. Cette victoire a d’ailleurs contribué à faire décoller ma carrière. Là, je reviens ici et j’ai besoin en quelque sorte de redécoller, de repartir. Et j’espère que cela aura le même effet", a-t-il souri. "Je me sentais en tout cas bien dans ce match. J’étais bien dans l’échange, je voyais que je pouvais en remettre une couche pour passer au-dessus fin du premier set. Il n’y qu’un jeu où j’ai mal servi, mais j’ai quasi toujours eu des balles de break sur sa mise en jeu. Je n’ai pas envie de m’arrêter et on va essayer de faire mieux chaque jour."