Challenge Patrimoine 2022 : la statue Notre-Dame des Malades à Tournai va se refaire une beauté grâce au vote du public

Aujourd’hui, la statue Notre Dame des malades de Tournai semble n’être plus que l’ombre de son passé glorieux de sainte patronne de la cathédrale. Son visage, autrefois si radieux, est aujourd’hui terni par d’épaisses croûtes de plâtre. Il nous faut rendre à ce joyau du patrimoine belge tout son éclat d’origine afin qu’elle puisse à nouveau émouvoir tous ceux qui croisent son regard.

C’est ce qu’a déclaré Hilde De Clercq, Directeur général a.i. de l’IRPA.

La statue de la Vierge à l’Enfant, aussi appelée Notre-Dame des malades, date du 14e siècle. Depuis le Moyen-Âge, elle attire des pèlerins et fidèles, et est devenue un symbole cher aux Tournaisiennes et Tournaisiens. Christel Henry, Présidente des Amis de la Cathédrale de Tournai ASBL a déclaré : "De ce concours, nous retenons la fierté et l’attachement des Tournaisiens pour leur cathédrale iconique et la brillante histoire à laquelle ce bâtiment, classé à l’Unesco, participe depuis 1500 ans ainsi que la forte mobilisation et l’élan fédérateur tant du public que des différentes associations et des institutions locales qui ont permis à la statue de la Vierge de la cathédrale de Tournai de remporter le Challenge Patrimoine 2022. Au-delà de l’aspect purement compétitif, c’est l’ensemble du patrimoine qui sort gagnant de cette mise en lumière via le Challenge Patrimoine."

Au total, ce sont quelque 14.980 amateurs et amatrices d’art qui ont voté pour l’une des six œuvres en compétition cette année. Un succès pour l’opération. L’appel à projet pour l’édition 2023 du Challenge Patrimoine est déjà lancé. Les nommés seront annoncés cet automne.