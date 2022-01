Challenge Majorque : Alejandro Valverde décroche une 132e victoire au Trofeo Polença – Port d’Andratx

Après sa deuxième place derrière Tim Wellens vendredi, Alejandro Valverde a ouvert son compteur de victoire ce samedi au Trofeo Polença – Port d’Andratx. L’inusable espagnol, 41 ans, s’est imposé en costaud au sommet d’une bosse de 2,5 km à 8,4% en démontrant qu’il avait toujours le punch.

Plus résistant que tous ses adversaires du jour, l’Embatido s’est imposé plutôt confortablement devant l’Américain Brandon McNulty et le Russe Alexandr Vlasov.

Le coureur de l’équipe Movistar a ainsi empoché la 132e victoire de sa glorieuse carrière qui prendra fin au terme de cette saison 2022. L’Australien Michael Matthews et l’Autrichien Felix Gall complètent le top 5 de l’épreuve tandis que Tim Wellens et Kobe Goosens sont dans le top 10, respectivement à la 8e et 9e place à 13 et 19 secondes de Valverde.

Le Trofeo Polença – Port d’Andratx, composé de 5 ascensions répertoriées, constituait la 4e des 5 manches du Challenge de Majorque. Celui-ci se terminera dimanche avec le Trofeo Playa de Palma – Palma.