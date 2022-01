Challenge de Majorque : Tim Wellens, 4e du Trofeo Calvia et heureux d'avoir bien lancé la saison de Lotto Soudal

Historiquement toujours en vue lors du Challenge de Majorque, où il a déjà levé les bras à quatre reprises dans ce trophée aux courses indépendantes, Tim Wellens a une nouvelle fois prouvé qu'il débutait bien ses saisons. Mercredi, le pensionnaire de la formation Lotto Soudal a terminé 4e du Trofeo Calvia (1.1).

"Je me sentais vraiment bien", a déclaré le Belge de 30 ans, cité par son équipe. "L'intention était de prendre l'initiative dans la descente du Coll de Soller, ce que nous avons fait. La course a ensuite explosé."

Placé dans l'échappée, il n'a pas réagi à l'attaque de Brandon McNulty. Parti à plus de 60 km de l'arrivée, l'Américain s'est imposé en solitaire. "Il était le plus fort, pas de doute là-dessus. Dans le groupe de poursuivants, nous nous sommes trop regardés et c'était impossible de partir."

Wellens a finalement pris la quatrième place, un résultat qui le satisfait. "Le plus important à retenir c'est que nous avons signé une très bonne performance collective et que nous avons débuté la saison de la meilleure manière", a ponctué Wellens.

Le résident de Monaco sera l'un des favoris samedi lors du Trofeo Serra de Tramuntana, une course qu'il a remportée à trois reprises.