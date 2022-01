Challenge de Majorque : Biniam Girmay Hailu s’impose au Trofeo Alcúdia, premier succès 2022 pour Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux

Le jeune coureur érythréen Biniam Girmay Hailu a remporté le Trofeo Alcúdia (173,2 km), deuxième épreuve du Challenge de Majorque. Il offre le premier succès de la saison 2022 à son équipe Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Biniam Girmay Hailu (ERY, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a fait parler sa pointe de vitesse en réglant le peloton au sprint. Il devance Ryan Gibbons (ZAF, UAE Team Emirates) et Giacomo Nizzolo (ITA, Israel-Premier Tech).

Comme en 2021 avec André Greipel, le profil assez plat de cette course a profité aux hommes les plus rapides du peloton. L'échappée, dans laquelle figuraient les Belges Tuur Dens (BEL, Sport Vlaanderen-Baloise) et Yentl Vandevelde (BEL, Minerva Cycling Team), n'a pas pu aller au bout. Groupé à 25 km du terme, le peloton s'est donc disputé la victoire au sprint. Le premier coureur belge, Piet Allegaert (BEL, Cofidis), se classe 7ème.