Challenge by La Vuelta : Annemiek van Vleuten fait coup double sur la 2e étape

Annemiek van Vleuten (Movistar) a remporté la 2e étape du Challenge by La Vuelta, le Tour d'Espagne féminin. Après 105,9 kilomètres autour de Colindres, la Néerlandaise s'est imposée en solitaire et prend la tête du classement général.

L'Italienne Elisa Longo Borghini, qui a remporté le chrono par équipes mercredi avec Trek-Segafredo, a elle pris la deuxième place de l'étape et perd le maillot rouge de leader au détriment de Van Vleuten. L'Allemande Liane Lippert (DSM) termine elle à la 3e place. Déjà lauréate du Tour d'Italie et du Tour de France cette année, Van Vleuten (Movistar), tenante du titre en Espagne, pourrait réaliser un incroyable triplé. Au général, elle compte 1:55 d'avance sur Longo Borghini et 2:24 sur sa compatriote Demi Vollering (SD Worx). Vendredi, la troisième des cinq étapes offrira un parcours de 96,4 kilomètres au peloton, qui devra notamment gravir le long (18,7 km) mais néanmoins roulant (3,2%) Hoces de Barcena, au sommet duquel il reste encore 30 bornes avant la ligne. Deux Belges sont au départ de cette 8e édition de la Vuelta dames avec Lotte Kopecky (SD Worx), lauréate d'une étape en 2021, et Valerie Demey (Liv Racing Xstra).