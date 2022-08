Chaleurs en Belgique : Les pépinières souffrent de la sécheresse

Pour cette pépinière du Brabant wallon, la période de sécheresse a modifié aussi les habitudes des clients : " On nous demande désormais des plantes qui soient résistantes à la chaleur. Comme les étés deviendront de plus en plus secs en Belgique, c’est un critère prioritaire chez les acheteurs." affirme Vincent Ligato, vendeur à la pépinière.

Au sein de la pépinière, les producteurs espèrent que ces fortes températures diminueront au plus vite : " Nous arrivons dans un moment critique. Il est temps qu’il pleuve. L’été est la période ou les fleurs font leur pousse et prennent de la valeur. Ces fortes chaleurs ralentissent alors leur croissance." Les orages attendus pour la fin de la semaine en Belgique devraient soulager les plantations ainsi que les pépiniéristes.