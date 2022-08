Chaleur tropicale ce week-end avant une semaine instable

Ce samedi, l’ensoleillement sera continu. Profitons de la fraîcheur matinale car la chaleur estivale prendra vite le relais avec des températures qui dépasseront les 25° avant la fin de matinée sous un vent faible. Maxima de 30 à 33 degrés de la Lorraine belge à la province d’Anvers. Il fera entre 27 et 28 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 29 au littoral. La nuit prochaine, le ciel restera dégagé avec des minima de 12 à 19°.

Dimanche matin, la matinée sera à nouveau ensoleillée avec un voile de nuages d’altitude assez étendu. Les températures grimperont à nouveau rapidement en matinée avec 24 à 28 degrés vers 11 heures. Après-midi, arrivée des nuages au milieu d’éclaircies. Ces nuages n’empêcheront pas une dernière vague de chaleur avec jusqu’à 35° sur la Campine et de 30 à 34° ailleurs.

L’ambiance s’annonce plus nuageuse et instable lundi avec un risque d’orages en toutes régions dans le flux de sud-ouest plus humide, notamment en seconde partie de journée. Les températures seront en baisse mais resteront estivales.