Chaleur sur les chantiers de construction : comment s’adapter ?

Ces jours-ci le thermomètre devrait dépasser les 30 degrés : c’est une météo agréable, sauf pour celles et ceux qui travaillent en extérieur. La phase d’avertissement "forte chaleur" est activée. Les ouvriers sur chantier, par exemple, doivent s’adapter. Malgré la chaleur certains ouvriers n’ont pas d’autre choix que de travailler : ils doivent bien avancer sur ce chantier et faire l’isolation de ce toit. Et la chaleur leur complique la tâche.

Le patron a pris quelques mesures pour soulager ces ouvriers, ces précautions figurent dans le "plan chaleurs" émis par Embuild, la Fédération de la construction : "Toutes les heures on s’arrête pour boire quelque chose de frais, je vérifie qu’ils aient des casquettes et des lunettes solaires pour se protéger du soleil. S’il le faut on peut fournir de la crème solaire", explique Olivier Bauvin, gérant de la SPRL Bauvin & Fils.

En plus des mesures du plan et de l’attention du patron, chaque ouvrier a son petit truc pour casser la chaleur étouffante : "Le short, la casquette et le T-shirt blanc, c’est l’idéal", selon Logan Clemer, couvreur, pour qui "le pire c’est quand on fait de la zinguerie parce que le soleil se reflète sur le zinc… C’est difficile".