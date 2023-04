Chaleur record, fonte des glaciers, sécheresse : le rapport alarmant du climat européen en 2022

En 2022, il y a eu beaucoup plus d’épisodes de chaleur que de froid et l’été a été marqué par des vagues de chaleur exceptionnelles. L’ouest de l’Europe a été marqué par des températures maximales d’environ 10 °C au-delà des températures les plus chaudes habituellement atteintes en été. Les 40 °C ont ainsi été dépassés en de nombreux endroits, même à des latitudes inhabituelles comme au Royaume-Uni en juillet 2022.

Dans le sud de l’Europe, ces vagues de chaleur ont d’ailleurs amené la région à battre un nouveau "record", celui du plus grand nombre de jours avec un "très grand stress thermique", c’est-à-dire avec des températures comprises entre 38 et 46 °C.

Sur la carte ci-dessous, on voit aussi un nombre très important de jours avec "grand stress thermique", c’est-à-dire avec des températures comprises entre 32 et 37 °C en juin, juillet et août 2022. Plus la couleur est foncée, plus le nombre de jours soumis à ces très hautes températures est élevé. Des données qui confirment la tendance à la hausse des températures en Europe et dans le monde ces dernières années.