Chaleur : le short est-il autorisé au travail ?

Avec les fortes chaleurs de ces derniers jours, certains travailleurs se posent la question : peut-on porter un short ou un bermuda sur le lieu de travail ? Certaines entreprises sont plus permissives que d’autres, mais le sujet divise.

Les shorts et les bermudas sont des essentiels de la garde-robe masculine en été et pourtant… Quand il s’agit de les porter au travail, les avis divergent. Il y a ceux qui osent : "On peut venir en short, en sandale, en claquettes, tant que le travail est bien fait" et ceux qui s’y opposent : "Travailler sans pantalon, ça ne se fait pas dans mon métier, je suis avocat".

Certaines entreprises comme la STIB ont décidé de s’adapter. Elle propose à ses conducteurs un uniforme estival avec un pantalon ou un bermuda, c’est au choix. Les travailleurs sont ravis de cette démarche, comme Marwan, conducteur : "Pour ceux qui veulent le porter, c’est très bien je trouve, c’est une belle ouverture d’esprit".

Sur la tenue vestimentaire, le droit ne tranche pas. Une entreprise peut demander à ses employés de s’habiller d’une certaine manière, néanmoins, elle ne doit pas faire de différence entre les hommes et les femmes. C’est ce qu’explique Maitre Bruno-Henri Vincent, avocat spécialisé en droit du travail : "On voit énormément de dames, venir avec des shorts ou des bermudas au travail, et donc, il n’y a pas de raison de discriminer les hommes et ne de ne pas leur autoriser la même liberté".

Messieurs, vous pouvez créer le débat dans votre entreprise, mais dépêchez-vous, le niveau du mercure dégringole dès la semaine prochaine.