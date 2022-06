Chaleur, faut-il envisager une limitation de visiteurs dans certains parcs ? : le billet d'humeur de Marianne Virlée

"Il est 15 heures, et les 1 600 entrées sont en point de mire" , observe Michel Deboutte, surveillant au lac. Pas un record absolu, selon cet ancien des lieux: on a atteint les 1 750 entrées le 21 juillet dernier et on a dépassé les 2 000 à l’été 2003. "Jamais on n’a enregistré autant d’entrées si tôt dans la saison." , indique cependant Marie-Julie Baeken, directrice du site. Qui précise cependant que les périodes autorisées de baignade n’ont cessé de s’élargir: "Depuis cette année, le début est fixé au 15 mai.

Alysson Mahaux, de Sambreville, est confortablement installée à l’ombre d’un arbre majestueux. C’est une habituée du site. "J’y viens 4, 5 fois par an, en famille, pendant les grandes vacances. J’apprécie la plaine de jeux qui est à l’ombre, le sable comme à la mer, la baignade quand il fait chaud et le parcours dans le parc quand le temps s’y prête moins. L’ambiance est toujours bonne, il n’y a pas de trouble-fête."

Profitant largement du soleil, Alain Horgnies, de Farciennes, y vient pour la première fois. "On connaissait l’endroit depuis des années, notamment parce que ma compagne, Roseline Dulens, originaire de Maison-Saint-Gérard, s’y rendait étant petite. On a vu une pub à la télé, et on a décidé de venir. "

Pressentant l’affluence, la famille a débarqué dès l’ouverture. Bonne initiative: difficile, l’après-midi, de trouver quelques mètres carrés libres… Trop de monde? "C’est normal, c’est la conséquence de la chaleur." Alain n’est pas déçu, au contraire: "C’est chaleureux, familial, très bien tenu, on nous dit bonjour à l’entrée. On apprécie le cadre, le sable pour les petits, l’eau se réchauffe plus vite qu’à l’Eau d’Heure où on va d’habitude. C’est sûr, on reviendra."

Satisfaction perceptible, donc. Peut-être moins pour ceux qui s’y sont pris tardivement… "À 15 h, j’ai fait fermer jusqu’à 16 h , explique la directrice. Les gens en ont été informés via Facebook et les réservations en ligne n’ont plus été possibles." Si, en général, en période d’affluence, on peut répartir les visiteurs entre les plages et les jardins, cela ne s’est pas produit en cette journée torride: "Tous venaient pour la baignade. Il a fallu fermer. La plage n’est pas extensible, c’est aussi une question de sécurité."