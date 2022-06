Chaleur extrême en Sardaigne, jusqu'à 70 degrés dans les cockpits : "La voiture ressemblera à un four !"

Et le pilote français du team Ford d'ajouter : "La chaleur, ça s'annonce vraiment compliqué. On va craindre la chaleur, on essaie de trouver des solutions. Les toits sont tous différents, on essaie d'ouvrir les fenêtres et les portes, etc. Le but, refroidir au maximum l'habitacle. Les hautes chaleurs, c'est dangereux pour les équipages (ndlr : Adrien Fourmaux a étudié la médecine du côté de Lille). Il faut faire attention à l'hydratation, les spectateurs aussi. La voiture, c'est un peu comme un four. On perd de la concentration également, c'est difficile pour le cerveau, le coeur, tous les organes. On va sans doute dire que les modifications apportées ne marchent pas... je pense que ce sera le cas, mais les températures sont juste plus élevées qu'au Portugal. On peut se mouiller le visage avant la spéciale, ça donne une sensation de frais. C'est aussi beaucoup dans le mental."

"Le profil des spéciales ici me convient bien. C'est un rallye dans un endroit magnifique et il y a des spéciales assez sympas à rouler. Croatie, Portugal, Sardaigne : on monte petit à petit, on essaie de progresser. Je pense que ça va être très différent du reste. L'approche est différente, il faut vraiment essayer d'aller au bout. On va jouer la performance, mais on verra comment évolue le rallye. Il faudra être intelligent à certains moments. Tout le monde partira au maximum au début. La chaleur ? Ca ne me fait pas trop peur. On sait pas trop comment on va réagir, il faut le prendre bien au sérieux. J'ai toujours fait beaucoup de sport, mais j'ai fait un peu de sauna la semaine dernière, en prévision du rallye. J'ai essayé de forcer un peu là-dessus. Mais quand il fait 70 degrés dans le cockpit, il n'y a pas grand chose où on peut se préparer pour cela. On ne redoute pas, mais il va falloir être intelligent pour bien s'alimenter, bien boire, prendre tous les nutriments qu'il faut pour ne pas avoir de problèmes durant la journée", a lui précisé son compatriote Pierre-Louis Loubet, engagé sur une Ford également.