Chaleur et temps ensoleillé encore au programme de ce vendredi

Sans surprise, il fera chaud cet après-midi avec des maxima qui progresseront encore un peu : on attend 28 à 29°C sur les reliefs ardennais et le long du littoral, et pour le reste du territoire les maxima varieront entre 31 et 33°C. Le soleil restera omniprésent et le vent soufflera un peu plus fort avec des rafales jusqu’à 30 km/h dans les terres et 40 km/h à la côte.

L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement orange pour ces fortes chaleurs sur la plupart des régions de Belgique.