Chaleur et pic d'ozone : quels impacts sur la santé ?

L’Ozone

L'ozone présent dans l'air ambiant est un gaz polluant dangereux pour la santé. L'ozone est un composé chimique très réactionnel, instable et constitué par trois atomes d'oxygène. Présent dans la stratosphère (altitudes comprises entre 15 et 45 km), il protège la surface terrestre contre les rayons UV nocifs provenant du rayonnement solaire. L'ozone présent dans les basses couches de l'atmosphère (celles qui nous concernent directement) se forme sous l'action du rayonnement solaire UV lors des chaudes journées et en présence d'importantes concentrations d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils.

Plusieurs conditions doivent donc être remplies pour que des concentrations importantes apparaissent dans les basses couches de l'atmosphère :