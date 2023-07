Chaleur et inflation rebattent les cartes du tourisme estival en France.

Dans les Hauts de France, selon des chiffres rapportés par le comité régional du tourisme, le nombre de nuitées a augmentée de 6,5% en juillet sur un an dans les Gîtes de France, et de 12% sur les plateformes Airbnb et Abritel. "Le réchauffement climatique joue" reconnaît le directeur du comité régional du Tourisme, également maire du Touquet, Daniel Fasquelle.

"Certains habitués des vacances sur la côte d’azur ont préféré profiter de la plage au Touquet ou ailleurs."

Ce léger rééquilibrage géographique n'empêche pas des perspectives positives. "La suite de la saison s'annonce aussi radieuse, avec notamment la Coupe du Monde de Rugby" en septembre et octobre, assure Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Tourisme.

Dans les départements de Savoie et de Haute-Savoie, la présence des touristes a été "stable" depuis le début de l'été par rapport à 2022, selon l'agence Savoie-Mont-Blanc, et des hausses sont attendues pour août et septembre.