Chaleur et canicule : les canassons trinquent aussi

Astrid Everarts dirige le poney-club situé dans le parc du château de La Hulpe. Elle a l'habitude de tenir compte de la météo pour organiser les activités mais en période de canicule, c'est à la santé de ses poneys qu'elle doit penser en priorité. Pour les épargner, les apprentissages se font donc désormais sous le manège couvert et non sur la piste en sable, bien trop chaude, les balades dans les sous-bois et pas dans les allées et le trot est préféré au galop. L' étendue du parc favorise ces aménagements et en cas de canicule, les cours d'anatomie équestre ou le rinçage des chevaux à l'eau permettent aux équidés de prendre un peu de repos pendant que les stagiaires peaufinent leurs connaissances.