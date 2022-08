Chaleur estivale ce week-end avant une semaine instable

Ce samedi, l’ensoleillement sera continu. Maxima de 30 à 33 degrés de la Lorraine belge à la province d’Anvers. Il fera entre 27 et 28 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne et 29 au littoral.

La nuit prochaine, le ciel restera dégagé avec des minima de 12 à 19°.

Dimanche matin, la matinée sera à nouveau ensoleillée avec un voile de nuages d’altitude qui arrivera par le sud. En après-midi, d’autres nuages de plus en plus épais remonteront de la France au fil des heures sur toute la partie sud-ouest. Ces nuages n’empêcheront pas une dernière vague de chaleur avec jusqu’à 35° sur la Campine et de 30 à 34° ailleurs.

Risque d’averses la nuit de dimanche à lundi essentiellement sur les provinces du Luxembourg. L’ambiance s’annonce plus nuageuse et instable lundi avec un risque d’orages surtout en seconde partie de journée sur le sud-ouest et au littoral. Les températures seront en baisse mais resteront estivales et en-dessous des 30°.

Mardi, journée de beau temps avec un risque d’averse uniquement sur la côte. Journée encore chaude avec des températures autour des 28-29°.

Mercredi, nous aurons une journée instable avec une remontée de passages pluvio-orageux qui remontent de la France vers la Belgique. Les précipitations seront plus intenses après-midi et la journée de jeudi.