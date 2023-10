Chaleur : des envies de ratatouille et de pastèque sous le soleil de l'été indien

Sur le marché dominical, place Nervienne à Mons, le soleil se glisse entre les étals. Il donne envie aux clients de prolonger la belle saison. L'été n'est pas fini et ça se voit dans les menus qu'on a en tête. Salade de tomate, ratatouille, crudités sont au programme des clients que nous avons croisés.

Du côté des fruits, les pommes et les poires de saison ont de la concurrence. Les clients rêvent d'agrumes, de fraises et même de pastèque. "Dès qu'il fait beau, on voit la différence", nous explique une maraîchère. "Les gens ont envie de produits rafraîchissants, de salades de fruits et ils sont de meilleure humeur".

De meilleure humeur et moins pressés. Pour certains, le marché se termine en terrasse. C'est ça le bonheur ? C'est en tout cas une une jolie parenthèse entre deux saisons. La palette de l'été indien est large, gourmande et colorée.