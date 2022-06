Chaleur déjà estivale ce vendredi avant le pic de demain

Demain, le pic de chaleur annoncé se confirme. Déjà vers 11h du matin, on attend de 24 à 29°C. Et l’après-midi, on grimpera jusqu’à 32 à 35°C sur la plupart des régions avec un pic possible à 36°C en Campine. La seule région qui restera sous la barre des 30°C c’est le littoral où les thermomètres afficheront tout de même 27°C. On pourrait d’ailleurs battre des records mensuels.

Plusieurs régions ont été placées par l’IRM (Institut Royal Météorologique) sous avertissement orange : il s’agit des provinces de Luxembourg, Liège et Limbourg. Un avertissement de niveau jaune a été émis pour les régions du centre et de l’ouest du territoire. Seul le littoral est exempté d’alerte.