Chaleur attendue pour les 20 km de Bruxelles : "Je conseille aux coureurs que je coache de chercher l’ombre partout"

Concernant cette météo, Catherine Lallemand, coach et habituée du parcours (huit participations à son actif dont quatre victoires et trois "seconde place"), le rappelle : l’important, c’est l’hydratation. Elle préconise aux athlètes qu’elle entraîne de bien penser à cette hydratation dès à présent (quelques jours avant la course) et de la poursuivre durant les 20km : en clair, on n’attend pas le dixième kilomètre pour s’hydrater et on profite de chaque rapidement. Double intérêt : ne pas se déshydrater, évidemment, mais aussi faciliter l’absorption glucidique au niveau musculaire, un facteur important pour les coureurs.

Elle rappelle également de bien respecter les allures choisies (pas de départ flamboyant au risque de ne pas finir la course…), de porter si possible un vêtement clair, une casquette et de la crème solaire : il serait triste de terminer la course en ayant pris "un coup de chaud".

Dernier conseil, mais le moins important : chercher l’ombre. Catherine Lallemand le rappelle : "Il y a le Bois de la Cambre, bien sûr, mais je conseille aux coureurs que je coache de chercher l’ombre partout. Sur le boulevard Franklin Roosevelt ou celui du Souverain, il ne faut surtout pas hésiter à aller se placer à gauche ou à droite de la route pour aller chercher directement cette ombre."