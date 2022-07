Le temps tournera à l’orage mercredi et les températures chuteront nettement : les maxima ne dépasseront plus 21 à 28°C, il fera beaucoup plus respirable. Le ciel devrait se montrer changeant, avec un régime d’averses orageuses.

Nous devrions profiter d’un temps globalement sec et assez nuageux pour la fête nationale ce jeudi. Quelques ondées seront toujours possibles le long du sillon Sambre-et-Meuse. Les températures se rapprocheront des moyennes de saison et seront comprises entre 22 et 27°C.