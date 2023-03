Chalenge Records : Charles Lamont and The Extremes ''I’ve Got To Keep Movin''

Parmi leurs artistes : The Extremes, fondé un 1961 par Bobby Sanders et Charles Ingersoll (Van Clayton) d’anciens étudiants de la Dorsey High School de Los Angeles, établissement d’où sortira Mike Love des Beach Boys et Marylin McCoo de Fifth Dimension. Le quatuor pratique le doo wop, le r’n’b et la soul. Ils sont à la fois accompagnateurs (notamment pour la chanteuse Linda Carr) et aussi groupe de studio pour les productions de Phil Spector.